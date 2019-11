Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

B&B Hotel in Graz © KK

Die französische Hotelkette „B&B“ treibt ihre Österreich-, aber auch Kärnten-Expansion voran. Ende 2020 wird der ersten Standort in Kärnten eröffnen: 96 Doppel-, Einzel- und Familienzimmer entstehen in einem Neubau an der Ossiacher Zeile 75-79 in Villach. Investitionsvolumen: fünf Millionen Euro. In Wien-Meidling wird ein weiteres Hotel errichtet, zwei Standorte in Graz sowie einer in Wien gingen heuer bereits in Betrieb. Damit werden bis Ende nächsten Jahres fünf Hotels der der Budget-Hotelkette, die weltweit über 500 Häuser in zwölf Ländern betreibt, in Österreich eröffnet haben.