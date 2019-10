Einbrecher stahlen aus Betrieb in Klagenfurt Bargeld aus einer Handkasse und Kellnerbrieftasche. Die Polizei ermittelt.

© pattilabelle - stock.adobe.com

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster zu einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt auf. Sie stiegen in der Folge ein und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld aus einer unversperrten Handkasse sowie eine Kellnerbrieftasche. Die Ermittlungen laufen.