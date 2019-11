Facebook

© Jan Andersen - Fotolia

Am Allerseelentag dreht die Strömung in der Höhe langsam gegen Südwest. Damit kommen auch etwas mildere Luftmassen zu uns ins Land. Diese bringen aber auch ein paar Wolkenfelder mit, die zeitweise sogar kompakter sein könnten und die Sonne somit zeitweise am Scheinen hindern. Es sollte jedoch voraussichtlich trocken bleiben und der Tag gestaltet sich immer noch relativ freundlich. "Die mildere Luft in der Höhe löst jedoch vor allem bei Menschen mit zu niedrigem Blutdruck langsam wieder verstärkt Kopfschmerzen oder vereinzelt auch Schwindelattacken aus", befürchtet Reinhard Prugger, Wetterexperte beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zum Beispiel in Finkenstein auf Werte sogar knapp über 10 Grad an.