Das Pädagogen-Team der Volksschule Ponfeld in Klagenfurt erzielte beim "IV Teachers Award" einen zweiten Platz. Sie punkteten mit einem spannenden Zugang zu den neuen digitalen Medien.

Kühner, Maria-Luise Hübner, Elisabeth Matschke, Ulrike Gehmacher (RHI-Magnesita) und BM Iris Rauskala (von links) © ©Andi Bruckner/KK

Die Industrie würdigte zum achten Mal die Arbeit von Pädagogen mit dem "IV-Teachers Award". Vor Kurzem fand im Haus der Industriellenvereinigung in Wien die Preisverleihung in Anwesenheit von Frau Bundesministerin Iris Rauskala, Industriellenvereinigung-Präsident Georg Kapsch und Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner Holding statt. Dieser Preis wird an besonders engagierte Pädagogen verliehen, die mit herausragenden pädagogischen Leistungen ihre Schüler zu motivieren verstehen.