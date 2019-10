Facebook

Die Arbeiten für den Christkindlmarkt beginnen bereits © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Die Weihnachtsbeleuchtung in Klagenfurt hängt schon länger - demnächst kommt sie auch zum Einsazt. Am 7. November gibt es das Glühwein-Opening am Alten Platz, eine Woche später, am 16. November beginnt der Christkindlmarkt. Wie in den letzten Jahren gibt es auch heuer an drei Terminen (6., 13. und 20. Dezember jeweils um 18 Uhr) den Stillen Advent im Landhaushof. Auch am Domplatz wird es ab dem 28. November wieder Kunsthandwerk geben.