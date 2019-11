86.000 Menschen in Kärnten armutsgefährdet, ohne Transferleistungen sogar 135.000: Caritas startet Aktion „Helfen im Lånd“. Handlungsbedarf im Klein-Wohnungssektor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Eggerheim in Klagenfurt ist eine Tagesstätte für Wohnungslose © Caritas/ Gollner

Die Armut hat so viele prekäre Aspekte, dass man sie mit dem Schreiben eines Artikels allein kaum fassen kann. Aber stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Die Sitznachbarin ihrer Tochter bringt die Klassenfotos, die man ihr mit nach Hause gegeben hat, wieder zurück, weil ihre Eltern sie nicht bezahlen können. Dieser Vorgang des Zurückgebens ist mit Scham behaftet. Für das Kind und seine Eltern. Das Kästchen, in dem das Kind am Anfang des Schuljahres ihre Urlaubserlebnisse zeichnen soll, bleibt leer, weil man sich einen Urlaub nicht leisten kann.