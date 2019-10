Caritas Kärnten startet am 1. November mit Kältetelefon: "Wir wollen, dass niemand auf Kärntens Straßen erfriert". Unter der Nummer (0463) 39 60 60 können Sie Hilfe anfordern.

Vor Ort werden die obdachlosen Menschen mit Schlafsäcken, warmer Winterkleidung und wärmendem Tee versorgt © Caritas/Daniel Gollner

Ab 1. November nimmt die Caritas Kärnten das Kältetelefon in Betrieb. In der Zeit von 18 Uhr bis sechs Uhr in der Früh ist immer jemand unter der Telefonnummer (0463) 39 60 60 erreichbar.