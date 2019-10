Facebook

Der 85 Meter hohe Schlot wird abgetragen © (c) Weichselbraun Helmuth

Seit 1959 prägte er das Stadtbild von Klagenfurt, diente Autofahrern aus ganz Kärnten als Orientierungshilfe, wenn sie in die Landeshauptstadt kamen. Doch in wenigen Wochen wird der Schlot des alten Fernheizwerks Geschichte sein. Gestern wurde offiziell mit den Abbrucharbeiten begonnen. „Rund einen Monat lang werden wir die Schamott– und Ziegelsteine abbauen“, sagt Heinz Koch von den Stadtwerken Klagenfurt. Statt den Turm zu sprengen – dies hätte den neuen, metallenen Schlot gefährdet – werden die Einzelteile nun durch den Kaminring nach unten geworfen und dann fachgerecht entsorgt. So sei die geringste Lärm- und Staubbelastung gewährleistet. Klagenfurt: Ein Leuchtturm muss weichen

Doch nicht nur der Schlot wird aus dem Stadtbild verschwinden, auch das 1949 errichtete Fernheizwerk – zehn Jahre lang wurde die Stadt ohne entsprechenden Abzug geheizt – wird ausgeräumt. „Teile des Stahls können wir an Schrotthändler verkaufen“, erklärt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. Wobei: Der große Gewinn ist dabei nicht zu erwarten. Aktuell bekommt man pro Tonne Stahl-Schrott 125 Euro, im Stahlbau kostet eine Tonne hingegen 3000 Euro. Was aus dem ausgeräumten Kraftwerk dann wird, ist laut Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) noch offen. „Wegen des Klimawandels wird auch Kühlung nachgefragt. Wir erarbeiten da noch Konzepte.“



