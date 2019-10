In Keutschach wächst Protest gegen geplanten Handymasten. Anrainer sorgen sich wegen Elektrosmog. Sind die Sorgen berechtigt?

So stellt sich die Situation vor der Wohnanlage dar. © privat/KK

Noch befindet sich das Bauvorhaben in einem Waldgrundstück in Keutschach in der Anfangsphase: Nur die Umrisse des Fundaments deuten darauf hin, dass der Netzbetreiber A 1 hier die Errichtung einer Sendeanlage plant – wenige Meter von der Wohnanlage „Neue Heimat“ entfernt. Anrainer protestieren: „Mit uns hat niemand über diese Pläne gesprochen“, sagt Willibald Kamnik. „Zwischen dem Mast und meinem Wohnblock liegen nur 30 Meter, die Entfernung zur Volksschule beträgt 60 Meter Luftlinie. Ein Nachbar, der einen Herzschrittmacher hat, macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Hätte man den Masten nicht 50 Meter weiter nach hinten setzen können?“