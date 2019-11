Facebook

Natscha Pössenbacher leitet mit ihrer Schwester Jessica Hecher das neue Geschäft. © privat

Vor einem Jahr gründete Natascha Pössenbacher das Eltern-Kind-Café „Nimmerland“ in der Heinrich-Harrer-Straße 9. Seither hat die 33-Jährige über 200 Kindergeburtstage organisiert und festgestellt: Der Einkauf von Partyartikeln verschlingt viel Zeit und Geld – insbesondere dann, wenn die Waren online bestellt werden. So kam die Idee für die „Beety Partywelt“ zustande - ein Geschäft, in dem ab Samstag rund 5000 Partyartikel für alle Altersgruppen angeboten werden. „Wir wollen vor allem gestresste Mütter bei der Vorbereitung von Parties unterstützen“, so Pössenbacher. Verkauft werden Sets für Mottoparties, von der Mickymaus bis zum Spiderman. Fertige Partyboxen gibt es um 39,90 Euro. Wer zuhause nicht genug Platz hat, kann nebenan – also im Café Nimmerland – die passende Party inklusive Raum, dazu buchen. „Wir bieten auch Kooperationen mit einem Kampfkunstclub oder einem Pferdehof an“, so Pössenbacher.

Die Eröffnung am Samstag wird mit Brötchen gefeiert. Bei Schönwetter wird eine Hupfburg im Freien aufgestellt. Auf jeden Einkauf gibt es einen Rabatt in der Höhe von zehn Prozent - und ein Glas Seifenblasen dazu.