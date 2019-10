Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Am Donnerstag wird zwar der Hochdruckeinfluss langsam wieder stärker, die feuchteren Luftmassen über den Niederungen sollten jedoch für zumeist recht dichte und oft sogar zähere Hochnebelfelder sorgen. Diese lockern tagsüber zumeist nur sehr langsam auf und könnten an manchen Orten sogar beständiger bleiben. Außerhalb des Hochnebels zeigt sich hingegen zeitweise die Sonne am Himmel und es wird freundlicher. Es ist voraussichtlich auch trocken. "Die Wetterbedingungen sind richtig herbstlich und daher ist es auch tagsüber ausgesprochen frisch", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen erreichen zum Beispiel in Paternion Werte nahe plus 9 Grad.