Die Dunkelheit wurde einer Fußgängerin in Klagenfurt zum Verhängnis.

Sujetbild: Im Herbst droht aufgrund der frühen Dämmerung Unfallgefahr. © (c) EPA (Dennis M. Sabangan)

Mit der Zeitumstellung wird es früher dunkler und im Straßenverkehr häufen sich die Unfälle. Die Dunkelheit wurde auch zwei Personen am Dienstagabend zum Verhängnis. Um 17.35 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Auto in Klagenfurt die Morogasse in Fahrtrichtung Pischeldorfer Straße, als plötzlich eine Frau aus Klagenfurt zu Fuß die Fahrbahn queren wollte. Die 23-jährige, welche dunkel bekleidet war und mit einem Schirm zügig zwischen zwei parkenden Autos die Fahrbahn betrat, kollidierte mit dem Auto im Bereich des vorderen Kotflügels und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief sowohl bei der Fußgängerin als auch beim Autofahrer negativ.