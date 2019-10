Facebook

Beschädigte Brücke an der Sattnitz © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Am Sonntag versuchte ein alkoholisierter Autofahrer über die schmale Sattnitz-Brücke im Bereich Schleusenweg zu fahren. Dabei wurde die Fußgeher- und Radwegbrücke so schwer beschädigt, dass sie aus statischen Gründen ab sofort für den gesamten Verkehr gesperrt werden muss. Die Dauer dieser Sperre ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen, wie die Abteilung Straßenbau und Verkehr mitteilt. Weitere Prüfungen erfolgen in den nächsten Tagen.