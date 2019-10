Tagsüber rollen die E-Scooter durch die Stadt, in der Nacht werden sie mit Strom gefüttert. Wie läuft eine solche Nachtschicht in Klagenfurt ab?

Eine App am Handy gibt Auskunft über Standort und Akku der E-Scooter. © KLZ/Helmuth Weichselbraun

"Please unlock to ride" („Bitte entsperren, um loszufahren“), surrt eine mechanische Frauenstimme im Kofferraum des weißen Lieferwagens mit der Aufschrift „Max Motion“. Sie gehört dem ersten von rund 150 E-Scootern in Klagenfurt, die Josef Walze von der Verleih-Firma „Max Motion“ jede Nacht einsammelt oder auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Denn die Reichweite eines E-Scooters beträgt rund 50 Kilometer, dann ist der Akku leer und muss in einer Fabrikhalle des Betreibers wieder aufgeladen werden.