Die beiden E-Scooter-Verleihfirmen in Klagenfurt ziehen eine erste positive Bilanz. Unfälle und Strafzettel sind selten. Jetzt steht ein Flottenwechsel an.

Seit Juli sind die E-Scooterfirmen „Tier“ mit 170 türkisen Rollern und „Max Motion“ mit 150 weiß-blauen Rollern in der Landeshauptstadt vertreten. Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider, Johann Zwetti von der Verkehrspolizei sowie Jakob Orgonyi („Tier“) und Maximilian Fischl („Max Motion“) zogen am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz eine erste positive Zwischenbilanz. Aus anderen österreichischen Städten gab es anfangs noch wenig Erfahrungswerte mit dem E-Scooter Verleih. Daher hat sich die Stadt mit den beiden Betreiberfirmen vor dem Start auf eine Vereinbarung mit 15 Punkten geeinigt. „Dadurch konnten wir die Interessen der Bevölkerung schon in der Einführungsphase des Verleihsystems berücksichtigen und eine Konfrontation zwischen den Verkehrsteilnehmern verhindern. Es sind bis dato nur ganz wenige Beschwerden bei den zuständigen Abteilungen eingegangen und wir beobachten insgesamt eine erfreuliche Entwicklung im Umgang mit den E-Scootern“, erklärt Scheider.