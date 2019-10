14-jähriger Schüler in Klagenfurter Park mit Messer bedroht und geschlagen. Täter forderte die Herausgabe der Schultasche.

Ein unbekannter Täter soll am Montag gegen 18 Uhr in einem Park in der Innenstadt einen 14-jährigen Burschen mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Butterflymesser bedroht haben. Daraufhin sei der Täter mit der Schultasche des Burschen geflüchtet.

In der Schultasche befand sich Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise: Der Täter war laut Angaben des Schülers etwa 180 Zentimeter groß, trug einen dunklen Pullover mit hellem Emblem sowie eine dunkle Hose. Der Täters soll Kärntner Dialekt gesprochen haben.