Heute genauso aktuell wie vor 200 Jahren: das Sparkasse-Gründungsstatement © Tine-Foto

Am Tag sieht man derzeit nur einen schwarzen Turm am Neuen Platz in Klagenfurt stehen - wenn die Sonne aber untergegangen ist, erkennt man auch seinen Sinn: Anlässlich des 200. Geburtstags der Erste Bank - und damit der Sparkassen in Österreich - wird die Zentrale der Kärntner Sparkasse bestrahlt. "Das gesellschaftspolitische Gründungs-Statement der Sparkassen weist darauf hin, dass jeder Mensch die Möglichkeit zur Wohlstandsbildung haben sollte", erklärt man bei der Sparkasse. „Kein Alter, kein Geschlecht, kein Stand, keine Nation ist von den Vorteilen ausgeschlossen“. Mit diesem zentralen Satz des Gründungsstatuts der „Erste Oesterreichische Spar-Casse“ aus dem Jahr 1819 will die Kärntner Sparkasse ein sichtbares Zeichen setzen. Die Aktion dauert noch bis zum 8. November.