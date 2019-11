Medizinische Beratung rund um die Uhr startet am Montag in Kärnten. Entlastung für Notaufnahmen in Spitälern und bei Krankentransporten des Roten Kreuzes erwartet.

1450 ist die neue Notrufnummer, wenn medizinische Hilfe benötigt wird © psdesign1 - stock.adobe.com

Was tun, wenn plötzlich der Zahn schmerzt, Kopf- oder Bauch wehtun oder die Verdauung verrückt spielt? Ab heute, Montag, geht in Kärnten der neue Medizin-Notruf 1450 in Betrieb. Rund um die Uhr an 356 Tagen im Jahr sollte binnen 20 Sekunden eine medizinisch geschulte Fachperson ansprechbar sein, die Aufklärung, Abklärung und Hilfe garantiert.