© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Wir befinden uns im Bereich einer sogenannten Luftmassengrenze, wobei der Tiefdruckeinfluss überwiegt. Bei zumeist dichten Wolken ist überall mit Regen zu rechnen und es kühlt insgesamt weiter ab. Vor allem am Vormittag regnet es recht verbreitet mit Schwerpunkt an der südlichen Landesgrenze (z. B. Zell). In der zweiten Tageshälfte gibt es vermehrt Niederschlagspausen. "Auflockerungen oder gar sonnige Abschnitte sind die absolute Ausnahme bzw. sogar sehr unwahrscheinlich", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Bei den Temperaturen ist vor allem auffallend, dass sich die Frühwerte und Tageshöchstwerte kaum unterscheiden. Die Temperaturen steigen jedenfalls tagsüber kaum an und kommen nur mehr örtlich über 10 Grad hinaus.