Die Taten waren in ihrer Ausführung sehr ähnlich. © APA/Pfarrhofer

Zwischen dem 19. und 25. Oktober kam es im Stadtgebiet von Klagenfurt zu insgesamt 23 Einbruchsdiebstählen in Gewerbebetrieben. Die Taten waren in ihrer Ausführung sehr ähnlich. Zumeist brachen die Täter in Gastronomiebetriebe, Blumengeschäfte und in KFZ-Betriebe ein. Am vergangenen Freitag um 3.15 Uhr versuchten zwei Klagenfurter (beide 19) erneut in einen KFZ-Betrieb einzubrechen. Dabei wurden sie vom Firmenchef überrascht und flüchteten mit ihrem PKW.