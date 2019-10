Kleine Zeitung +

Abschied mit Ärger "For Forest"-Bäume übersiedeln nach Niederösterreich

Am Sonntagabend endete "For Forest" in Klagenfurt, am Montag wurde Bilanz über die Kunstinstallation gezogen. Insgesamt kamen 200.237 Besucher. Die 299 Bäume werden künftig Teil eines Projektes in Niederösterreich sein.