Ein schwer alkoholisierter Mann krachte mit seinem Pkw in ein anderes Auto und beging Fahrerflucht. Dabei zerstörte er eine Brücke in Klagenfurt.

Der Lenker hat das Brückengeländer auf einer Seite völlig demoliert. © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Am Sonntag gegen 17.50 Uhr lenkte ein 49-jähriger Mann aus Klagenfurt einen PKW am Südring in Klagenfurt. Der Lenker war alkoholisiert. Auf Höhe des Stadions fuhr er einen vor ihm verkehrsbedingt angehaltenen PKW hinten auf. Der Lenker beging Fahrerflucht und fuhr anschließend auf dem Radweg in Richtung Schleusenweg. Der PKW-Lenker hat offensichtlich versucht mit hoher Geschwindigkeit die Radfahrbrücke über die Glanfurt zu queren. Dabei beschädigte er ein Brückengeländer, wobei sich das Fahrzeug überschlug und in einem Maisacker zum Stillstand kam. "Das Geländer der Radfahrbrücke wurde auf einer Seite komplett zerstört", heißt es von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.