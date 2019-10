Autofahrer (34) nahm Radfahrerin den Vorrang und stieß sie nieder. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Autolenker fuhr davon, Polizisten forschten ihn in einem Restaurant aus.

Die verletzte Radfahrerin wurde ins UKH Klagenfurt gebracht © Markus Traussnig

Am Sonntag gegen 15.20 Uhr bog ein 34-jähriger Mann aus der Gemeinde Völkermarkt mit einem Pkw am Tainacherfeld (Gemeinde Grafenstein) unter Missachtung des Vorranges von der Tainacher Straße nach links in die Packer Straße (B 70) ein. Er dürfte dabei eine auf der Packer Straße aus Richtung Klagenfurt kommende Fahrradlenkerin übersehen haben. Die Radfahrerin, eine 74-jährige Frau aus Griffen, kollidierte mit dem Pkw, kam dabei zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.