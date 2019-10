Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadion-Technik hat die Zeitumstellung übersehen. Knapp nach 17 Uhr war es finster im Stadion © Weichselbraun

Sie sind „emotional touchiert“ und das Projekt sei von „intellektueller und ästhetischer Qualität“, ziehen vier Männer vor dem Wörthersee Stadion ihre Bilanz über „For Forest“. „Zwei Mal 45 Minuten und dazwischen 15 Minuten für ein Bier, wie beim Fußball eben“, waren die Schweizer, bekennende Fans des FC Zürich, nun im Stadion gewesen. Zuvor waren sie Fußballschauen in Laibach/Ljubliana, als nächstes steht noch ein Abstecher zum Wörthersee an. „Wenn die App endlich dieses Leihrad entsperrt.“ Der letzte Tag war wohl auch jener mit den meisten Besuchern bei For Forest Foto © Weichselbraun So umweltfreundlich wie diese vier kamen nur wenige Besucher zu „For Forest“ – Umweltprojekt hin, Klimaschutz her.

Gerade am Sonntag, als es den Wald im Stadion zum letzten Mal zu sehen gab, schoben sich die Autos auf den Zufahrten. Auffahrunfall inklusive. Seit dem 8. September waren die 299 penibel angeordneten Bäume zu sehen und sollten die „ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ darstellen. Laut Zählung der Veranstalter kratzte man an der Marke von 200.000 Besuchern. Die alleine wollte aber ohnehin nie jemand als Maßstab nehmen. Kleist-Leseprobe: Burgtheater im Wörthersee Stadion Landeshauptmann Peter Kaiser das Resümee. Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio hat die „For Forest“-Bilder um die Welt geschickt, das Burgtheater Ensemble die Hermannsschlacht rezitiert.