60-jähriger Klagenfurter wollte allein über Steige zum Grenzgrat auf der Selenitza gelangen. Er rutschte in einer sehr steilen Rinne aus, rutschte ab und wurde schwer verletzt. Es gelang ihm, einen Notruf abzusetzen.

C 11 barg den Schwerverletzten mittels Seil, übernahm die Erstversorgung und flog ihn ins UKH Klagenfurt © Juergen Fuchs

Am Sonntag unternahm ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt alleine eine Wanderung vom Loibltunnelportal über Steige zum Grenzgrat auf der Selenitza. Gegen 11.50 Uhr kam er während des Aufstieges vom Steig ab und geriet in steiles unwegsames Gelände. Dabei rutschte er in einer sehr steilen Rinne aus und erlitt schwere Verletzungen.