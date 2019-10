In den beiden Lerncafés in Klagenfurt werden zurzeit 61 Schüler von Freiwilligen bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten unterstützt. Jetzt ist die Caritas auf der Suche nach zusätzlichen „Lehrern“.

© Caritas/KK

Nicht allen Eltern ist es möglich, ihre Kinder bei einer guten Schulausbildung selbst zu unterstützen. Wenn das Geld für Nachhilfe fehlt, die Wohnsituation für das Lernen ungeeignet ist oder die Deutschkenntnisse im Elternhaus nicht ausreichen, springt die Caritas mit ihrem kostenlosen Angebot der Lerncafés ein. Das Lerncafé Concordia in der Hubertusstraße 5b und das Lerncafé Siebenhügel in der Siebenhügelstraße 64 in Klagenfurt, in denen zurzeit 61 Kinder und Jugendliche von engagierten Freiwilligen beim Lernen unterstützt werden, sind auf der Suche nach zusätzlichen „LehrerInnen“.