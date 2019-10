Ein Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt übersah Freitagfrüh in Klagenfurt einen 21-Jährigen, der bei Grünlicht den Schutzweg überquerte.

© goldencow_images - stock.adobe.c

Am Freitag um 7 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt und bog bei Grünlicht der Verkehrsampel nach links ab, wobei er offenbar einen 21-jährigen Mann aus Klagenfurt, der zu diesem Zeitpunkt den dortigen Schutzweg - ebenfalls bei Grünlicht - überquerte, übersah und diesen mit seinem Auto touchierte. Der 21-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.