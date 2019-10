Facebook

Vorerst ändert sich noch nicht allzu viel beim Wetter und daher bleibt der Hochdruckeinfluss am Sonntag wetterbestimmend. In der Früh sind jedoch einige Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen durchaus zu erwarten. Zumeist ist es jedoch bereits klar und tagsüber scheint dann oft die Sonne von einem wolkenlosen oder wolkenarmen Himmel. Die Sonne ist immer noch stark genug um die Temperaturen bis zum Nachmittag ordentlich in die Höhe zu treiben und somit erwarten wir zum Beispiel in Villach Werte nahe +20 Grad. "Besonders fein sollten die Wetterbedingungen auf den Bergen ein, denn dort ist es nicht nur sehr sonnig sondern für die Jahreszeit ungewöhnlich warm", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger.