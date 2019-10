Facebook

Ausprobieren steht im Expi im Mittelpunkt © Expi

Ausprobieren statt ansehen - das ist das Motto des Expi in St. Margarethen im Rosental. Doch das Wissenscenter für junge Forscher im Rosental hat nur noch an diesem Wochenende geöffnet. "Natürlich können uns Schulklassen und Gruppen auch in den nächsten Monaten besuchen, bis zum Frühling machen wir aber eine Pause", erklären die Verantwortlichen. Alle Infos zum Expi gibt es auf der Homepage.