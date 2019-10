Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Traussnig

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Nationalfeiertag das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei gibt es in den Morgenstunden jedoch über den Niederungen ein paar dichtere und stellenweise auch etwas zähere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese lösen sich zumeist am Vormittag auf. Ansonsten hat der Samstag viel an Sonnenschein zu bieten und oft ist es sogar wolkenlos. "Daher dürfte der für viele Mitmenschen freie Tag durchaus auch für längere Vorhaben im Freien geeignet sein und man könnte zum Beispiel eine Wanderung oder auch eine Bergtour planen", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger optimistisch. Die Temperaturen sind am Nachmittag für die Jahreszeit sehr angenehm und erreichen zum Beispiel im Raum Klagenfurt Werte nahe 20 Grad.