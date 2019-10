Facebook

Ebenthal wächst und hat mittlerweile die 8000-Einwohner-Grenze überschritten. „Wir sind eine Zuzugsgemeinde und haben keinen Augenarzt mit Kassenvertrag“, sagt Bürgermeister Franz Felsberger (SPÖ). „Wir brauchen dringend eine Planstelle.“ In den vergangenen Wochen habe es diesbezüglich vermehrt Anfragen bei der Gemeinde gegeben. Grund dafür seien die teils langen Wartezeiten bei den Augenärzten in Klagenfurt. „Uns als Gemeinde sind leider die Hände gebunden, wir sind nicht zuständig“, sagt Felsberger. Manuela Gamsler von der Kärntner Gebietskrankenkasse dämpft die Ebenthaler Hoffnungen: „Derzeit ist keine Facharztstelle für Augenheilkunde in Ebenthal vorgesehen.“ Sie verweist etwa auf die unmittelbare Nähe zu Klagenfurt, wo es derzeit acht Kassen-Augenärzte gibt. Generell sei man in Kärnten hinsichtlich der Versorgung mit Augenärzten „gut aufgestellt“, sagt Gamsler. Derzeit gebe es 30 Kassen-Augenärzte, zwei weitere sind geplant (St. Andrä, Eberndorf). „Ich werde in der Sache hartnäckig bleiben“, sagt Felsberger.