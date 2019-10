Kleine Zeitung +

Klagenfurt Stadt lässt zahlreiche schadhafte Bäume schlägern

In Klagenfurt-Emmersdorf und am Kreuzbergl starten am Montag, 28. Oktober, forstliche Pflegemaßnahmen. Schadhölzer und Bäume, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben ist, werden entfernt.