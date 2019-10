Facebook

In der St. Veiter Straße zwischen der Kraßniggstraße und dem Ring gibt es wieder eine Baustelle. Erst Anfang 2019 war der Bereich mehrere Monate lang gesperrt. Bekanntlich weist die provisorische Asphaltdecke in der St. Veiter Straße einige mangelhafte Stellen auf. Diese müssen jetzt noch vor dem Winter ausgebessert werden. Ab Montagfrüh, 28. Oktober, beginnen daher die Instandsetzungs- und Asphaltierungsarbeiten. Der Asphalt der Fahrbahn wird 3,5 cm tief abgefräst, die etwa 50 Einbauten an das neue Niveau angepasst und ein neuer Straßenbelag maschinell aufgebracht.



Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten. Während der Arbeiten wird die St. Veiter Straße im Baustellenbereich als Einbahn Richtung Süden (stadteinwärts) geführt. Die Parkplatz - und Grundstückszufahrten sind in Fahrtrichtung möglich. Stadtauswärts fahren die betroffenen KMG-Linien (31, 40, 41, 42) eine Umleitung über den St. Veiter Ring – Pischeldorfer Straße – Morogasse und zur St. Veiter Straße. Da die Asphaltierungsarbeiten wechselseitig durchgeführt werden, bleibt die Bedienung der KMG-Haltestelle stadteinwärts aufrecht. Die Haltestelle stadtauswärts kann während der Arbeiten nicht angefahren werden. Die Instandsetzungs- und Asphaltierungsarbeiten werden je nach Witterung voraussichtlich bis 10. November 2019 andauern.