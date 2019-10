Eine 28-Jährige Völkermarkterin übersah beim Abbiegen mit dem Auto am Gelände des Klinikums einen 59-jährigen Klagenfurter. Der Mann wurde verletzt und in die Zentrale Notaufnahme gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Gelände des Klinikums Klagenfurt verletzt und in die Zentrale Notaufnahme gebracht (Symbolfoto) © Weichselbraun

Auf dem Gelände des Klinikums in Klagenfurt ereignete sich am Freitag ein Unfall. Eine 28-jährige Völkermarkterin wollte um 7.10 Uhr mit ihrem Pkw nach links in die Ausfahrt Kraßniggstraße abzubiegen. Ein 59-jähriger Mann aus Klagenfurt war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf derselben Fahrbahn unterwegs.