Ein 20- und ein 22-Jähriger schlugen in der Nacht auf Freitag einen 19-Jährigen krankenhausreif. Bei der Einvernahme schlug einer der beiden mit dem Kopf eine Brandmeldeanlage ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein 19-Jähriger wurde in einer Diskothek in Klagenfurt von zwei Männern zusammengeschlagen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei rastete einer der beiden erneut aus (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

In der Nacht auf Freitag wurde ein 19-jähriger Klagenfurter in einer Diskothek in Klagenfurt von zwei Männern zusammen geschlagen. Gegen 23 Uhr versetzten ein 20- und ein 22-Jähriger, ebenfalls beide aus Klagenfurt, ohne ersichtlichen Grund dem Mann mehrere Faustschläge.