Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Wutte will sich als Luftakrobatin und Tänzerin in Las Vegas etablieren. © Bernhard Wolf

Seit ich 15 bin, war es mein Traum in den USA zu leben und als Künstlerin zu arbeiten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen diesen Schritt zu wagen“, berichtet Julia Wutte, die seit März 2019 in Las Vegas wohnt. Die 26-Jährige Klagenfurterin tanzt seit ihrem fünften Lebensjahr, beherrscht zahlreiche Tanzstile und gründete 2011 gemeinsam mit einem Freund „Dance Industry“. Sie hat sich in den letzten Jahren in der Branche etabliert und will nun als Tänzerin und Akrobatin in den großen Shows am Las Vegas Strip durchstarten.