Tagsüber ist es oft sehr sonnig und mild. Die zuletzt so wetterbestimmende Südföhnströmung schläft vorübergehend ein.

Wir geraten in den Einflussbereich eines neuen Hochdruckgebietes. Eigentlich handelt es sich um das zuletzt schon wirksame Hoch "Majla", das nun wieder richtig Kraft aufnimmt. Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder bleibt es damit mehrheitlich sonnig oder gering bewölkt. Am ehesten im Rosental und Wörtherseeraum kann sich der Nebel bis zum späten Vormittag halten. Es bleibt vorerst weiterhin zu warm für die Jahreszeit. Die absoluten Höchsttemperaturen dürften am Nachmittag erneut nahe 20 Grad liegen. Für den Wetterfachmann Werner Troger gibt es daher nur folgende Devise: "Genießen Sie das feine Wetter im Freien". Die Bedingungen muss man einfach ausnutzen.