2,5 Monate lang wurde die Filiale in den City Arkaden umgebaut. Am Donnerstag wurden die neuen Geschäftsflächen präsentiert. Die Fläche für Ball- und Abendkleider wurde um ein Drittel vergrößert.

Damen haben in der neuen Peek & Cloppenburg-Filiale mehr Auswahl. © Wolfgang Jannach

Viel Zeit für Urlaub blieb dem Team von "Peek & Cloppenburg" im Sommer nicht: Fast drei Monate lang wurde die Filiale in Klagenfurt umgebaut. Bei laufendem Betrieb wurden einerseits die Verkaufsflächen um 300 Quadratmeter vergrößert. Der zusätzliche Platz wurde den Lagerflächen entnommen. Außerdem wurde das Sortiment ausgeräumt und neu angeordnet."Es ist sehr erfreulich, wenn es einem Unternehmen in dieser Zeit gelingt, zu wachsen", sagte Bürgermeisterin Maria Luise-Mathiaschitz. Für Peek & Cloppenburg ist es der erste Umbau seit 13 Jahren. Der Betrieb beschäftigt in Klagenfurt 85 Mitarbeiter.