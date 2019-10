Die 299 Bäume aus dem Klagenfurter Stadion sollen in Michelhausen im Bezirk Tulln Teil eines Nachhaltigkeitszentrums werden. Bürgermeister bestätigt Gespräche mit "For Forest"-Geschäftsführer.

Der Klagenfurter Stadionwald im herbstlichen Kleid © Helmuth Weichselbraun

Im bekannten Jargon werden die Immobilien beworben: “Tolle Eigentumswohnungen, herrliche Lage, mitten im Grünen, ausgezeichnete Erreichbarkeit, beste Lebensqualität und vielfältige Freizeitmöglichkeiten”, heißt es auf der Website von Riedergarten Immobilien über den Wohnpark Tullnerfeld in Pixendorf (Gemeinde Michelhausen). Für die “Office Station Tullnerfeld” sucht Riedergarten noch Mieter. Der Draht des Kärntner Immobilienunternehmens in die Gemeinde im Bezirk Tulln scheint also zu stimmen.