Turbulente Szenen in einem Elektromarkt: Als ein 23-jähriger Klagenfurter versuchte, eine Spielkonsole zu stehlen, wurde er von einem Verkäufer zur Rede gestellt. Daraufhin schlug und trat der 23-Jährige zu.

Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen © Jürgen Fuchs

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr stahl ein 23-jähriger Mann aus Klagenfurt in einem Elektronikmarkt in Klagenfurt eine Spielkonsole mit vier Videospielen im Wert von rund 420 Euro. Der Diebstahl wurde von Angestellten bemerkt und ein Verkäufer stellte den Verdächtigen vor dem Geschäftslokal.