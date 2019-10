Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Veltins- Arena ist im Dezember wieder Schauplatz eines Biathlon-Wettbewerbs. Normalerweise trägt hier der FC Schalke seine Heimspiele aus © GEPA pictures



Ein Wald im Stadion? So unrealistisch diese Idee im Jahr 2015 war, als erstmals Klagenfurt als Ort für die „For Forest“-Installation genannt wurde, so real sind die 299 Bäume, die bis Sonntag noch im Wörthersee Stadion zu sehen sind.