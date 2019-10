Facebook

Sujetbild: Nicht alle Klagenfurter entsorgen ihren Müll in der Tonne. © (c) animaflora - stock.adobe.com

Am Dienstag wurde in der Stadtsenatsitzung einstimmig das Budget für die Müllentsorgung 2020 beschlossen. 1,1 Millionen Euro schreibt die Abteilung Entsorgung dafür aus. Der größte Anteil an der Jahresausschreibung betrifft die Sperrmüllentsorgung mit 350.000 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren hat dieser Wert um etwa 100.000 Euro zugenommen. „Das spricht einerseits für die gestiegene Entsorgungsmoral der Klagenfurter, die mehr Sperrmüll zu den Altstoffsammelstellen Nord und Süd bringen. Anderseits weist das aber auch auf das vermehrt auftretende Problem des ‚Littering‘ hin“, erklärt Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ. Das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfall auf öffentlichem Grund verursacht zusätzliche Entsorgungskosten. Um etwa zehn Prozent gestiegen sind auch die Kosten für die Entsorgung von Problemstoffen: Für 2020 gehen 60.000 Euro in die Ausschreibung.