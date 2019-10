Ab Herbst 2020 wird die Zusatzausbildung "Gesundheit und Soziales" an drei Standorten in Kärnten angeboten. Ziel ist es, vor allem im ländlichen Raum die Betreuung älterer Menschen zu sichern.

An drei Landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten kann man ab kommendem Schuljahr die Ausbildung zur Heimhilfe absolvieren. Heimhelfer unterstützen ältere und pflegebedürftige Menschen im Alltag (Symbolfoto) © Rido - stock.adobe.com

Bereits im kommenden Jahr wird an drei Landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten der neue Ausbildungszweig "Gesundheit und Soziales" angeboten. Wer sich dafür entscheidet, kann zusätzlich zum Facharbeiterbrief den Abschluss der Ausbildung zur Heimhilfe erlangen. Das präsentierten Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) und Landwirtschaftsreferent Martin Gruber (ÖVP) gemeinsam mit Maria Innerwinkler, Fachinspektorin der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten, und Horst Krainz, Direktor des Hilfswerks Kärnten, am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.