So stellt man sich im Sportpark das Projekt "For Frozen Field" vor © Sportpark

Eine Loipe, die durch das Wörthersee Stadion geht - mit diesem Vorschlag ließ Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler vor zwei Wochen aufhorchen. Nun nimmt das Projekt noch konkretere und weitreichendere Formen an. So will man etwa auch einen Rodelhügel und einen Zauberteppich für kleine Skifahrer einrichten. "Außerdem planen wir eine Eislauffläche, eine Multi-Media-Installation die sich mit dem Klimawandel befasst und auch einen Turm zum Eisklettern."