Die Mitarbeiter des Klagenfurter Ordnungsamtes gehen nicht nur in den Parkanlagen und Straßen der Landeshauptstadt, sondern auch am Hauptbahnhof auf Streife. Am Samstag wurden zwei Ordnungshüter von den ÖBB-Sicherheitskräften verständigt. „Ein Mann hielt sich am Bahnhof auf, der aufgrund verschiedener Vorkommnisse ein Hausverbot hat“, berichtet Ordnungsamt-Chef Wilfried Kammerer. Seinen Mitarbeitern sei er bereits bekannt gewesen. „Sie haben ihn hinausbegleitet und er war durchaus kooperativ“, sagt Kammerer.