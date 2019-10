Facebook

Rechtzeitig zum Saisonschluss wurde das im August durch den großen Sturm in der Klagenfurter Ostbucht zerstörte Dach des Trockendocks der Wörthersee Schifffahrt komplett erneuert. Nun ist eines der einzigen Trockendocks auf Binnengewässern in Österreich wieder fit, als Winterlager für das Dampfschiff Thalia zu fungieren. Der Schaden belief sich auf insgesamt 160.000 Euro.

Bevor aber die Sommersaison zu Ende geht, startet die Wörthersee Schifffahrt in Kooperation mit der Wörthersee Tourismus Gesellschaft, dem Land Kärnten und Kärnten Sport nochmals so richtig durch.