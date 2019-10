Facebook

© Olesia Bilkei - stock.adobe.com

Um das staatliche Gütesiegel und später das Vollzertifikat „familienfreundlichegemeinde“ zu erhalten, hat die Stadt Klagenfurt seit 2012 ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschmiedet und auch umgesetzt. Die Maßnahmen reichen von der Sommerkinderbetreuung, Angebote für 50plus über Präventionsarbeit bei Jugendlichen bis hin zu Kulturinitiativen für Kinder und Jugendliche oder das kürzlich präsentierte Pilotprojekt „Schnelle Hilfe für Ihr krankes Kind“, welches gemeinsam mit dem Land Kärnten ab November umgesetzt wird. Ein breitgefächertes Angebot, in dem viele Netzwerkpartner und Organisationen involviert sind. UNICEF Österreich vergibt nun im Rahmen des Audit „familienfreundlichegemeinde“ das Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“. Klagenfurt hat auch dafür die erforderlichen Maßnahmen entwickelt, im Gemeinderat beschlossen und umgesetzt – als erste Landeshauptstadt Österreichs wird Klagenfurt das Zusatzzertifikat offiziell am 26. November in Wien verliehen.