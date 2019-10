"Fahrzeug übersehen"Alko-Lenker kollidierte mit Pkw, 51-Jährige verletzt

Der Unfall ereignete sich Montagabend in Klagenfurt im Kreuzungsbereich Pischeldorferstraße-Wurzelgasse. Alkomatentest bei 28-Jährigem verlief positiv.

Die 51-jährige Völkermarkterin wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert © KLZ/Rehfeld

Verkehrsunfall in Klagenfurt: Von der Wurzelgasse kommend in die Pischeldorferstraße einbiegen wollte am Montag um 19.45 Uhr ein Klagenfurter (28) mit seinem Pkw. Dabei nahm er wohl Rücksicht auf einen Bus, der den Kreuzungsbereich passierte, übersah aber laut Eigenaussage einen Pkw, den eine Völkermarkterin (51) ordnungsgemäß stadtauswärts lenkte.