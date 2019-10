Facebook

Am Montag gegen 16.45 Uhr fuhr ein 15-Jähriger sein Mofa-Fahrer in Klagenfurt auf der Ebenthaler Straße stadtauswärts und dabei an mehreren im Stau anhaltenden Fahrzeugen links vorbei. Als ein 50-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt durch die Fahrzeugkolonne auf die Ebenthaler Straße lenkte, um nach links einzubiegen, konnte der 15-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte seitlich gegen den Pkw.