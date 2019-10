Facebook

Vorerst unbekannte Täter stahlen am 17. Oktober in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr am Gelände des Klinikums Klagenfurt einen Rollstuhl im Wert von mehreren hundert Euro.